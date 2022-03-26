Заявление президента США Джо Байдена о территориальной целостности Украины построено на колониальном мышлении. Об этом написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Ранее Байден заявил, что украинская сторона может пожертвовать частью своей территории для урегулирования конфликта. Но решение по уступкам страна должна принять самостоятельно, отметил он.

Володин назвал речь американского президента проявлением колониальной логики.

«Оно заставляет задуматься о том, что нынешний президент США — несчастный человек, застрявший в прошлом, где-то во времени холодной войны», — отметил он.

США мыслят иными ценностями, написал Володин. Для них важны «природные богатства, недра других стран и, самое главное, деньги, которые можно на них заработать». С этой целью Америка устроила конфликты на территории ряда стран. В качестве примера он привел войны в Ливии, Ираке, Афганистане, Югославии, Вьетнаме. По словам Володина, США строят на этом свою внешнюю политику.

Отличный от российского взгляд на мир не позволяет США понять причину спецоперации, сказал Володин. По его словам, РФ защищает русскоязычное население Донбасса и Украины. Это чуждо для понимания Байдена, отметил он.

«Для него сила в деньгах, а для нас — в правде», — заключил Володин.

Он заявил, что в сознании американского правительства не существует важных социальных понятий.

«Для Байдена не существует ценности человеческой жизни и свободы, ему чужды такие понятия, как общая история, вера, культура. Все это для него лишь декорация, красивая ширма для достижения корыстных целей», — отметил он.