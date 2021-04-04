Володин анонсировал ответ на санкции Украины против Россотрудничества

Госдума обсудит с МИД и Россотрудничеством вопросы поддержки россиян, живущих на Украине после введения санкций. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Введенные со стороны Киева ограничения он назвал демонстрацией пренебрежения к международному праву и здравому смыслу.

По словам Володина, санкции в отношении Россотрудничества, которое занимается исключительно гуманитарными вопросами, это беспрецедентный случай.

Спикер Госдумы подчеркнул, что нужно разработать меры поддержки россиян и граждан Украины, которые стремятся сохранить отношение с Москвой.

В воскресенье, 4 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Россотрудничества, грузового авиаперевозчика «Волга-Днепр» и других российских компаний.

Соответствующий документ подготовил Совет национальной безопасности и обороны Украины. Указ предусматривает введение, как персональных, так и экономических санкций.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков в беседе с РИА «Новости» заявил, что никакого официального уведомления о санкциях со стороны Киева не получал.