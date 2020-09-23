Мишустина предупредили об угрозе волны банкротств

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к российскому премьер-министру Михаилу Мишустину с письмом, в котором обращает внимание главы кабмина на системные проблемы с выдачей льготных кредитов для бизнеса.

В пресс-службе омбудсмена сообщили РИА «Новости», что в период с 1 июня по 1 ноября 2020 года предприниматели имеют возможность заключать договоры на получение кредита по льготной ставке 2% в случае, если они сохранили численность сотрудников не менее 80% от количества на 1 июня 2020 года в течение базового периода. Но на момент обращения в кредитные организации у банков были данные на 1 мая 2020 года. Многие бизнесмены сократили численность работников более чем на 20% по сравнению с апрелем.

«Обращаясь за кредитом, они были в полной уверенности, что численность их работников будет рассчитана по состоянию на 1 июня, однако по факту они уже нарушили условия льготного кредитования», — сказано в письме Титова. Поэтому предприниматели получат кредит не по льготной ставке, а по стандартной. Обычно это 15%.

«В целях недопущения возникновения массового банкротства предпринимателей в спешке обратившихся за получением кредитов „на возобновление деятельности“ в период с 1 по 15 июня 2020 года, прошу вас рассмотреть возможность проведения актуализации данных размещенных в информационном сервисе ФНС России о численности их работников по состоянию на 1 июня», — обратился к Мишустину Титов.

На днях стало известно о новых кредитах малому бизнесу, над которыми работают в Минэкономразвития.