Волкер помогал адвокату Трампа связаться с помощником Зеленского

NYT: Трамп хотел найти след украинского вмешательства в выборы США Подробнее

Речь идет о встрече с помощником президента Украины Андреем Ермаком после телефонного разговора Трампа с Владимиром Зеленским (он состоялся 25 июля). В том разговоре президент США просил возобновить украинское расследование о коррупции против Хантера Байдена — сына его вероятного конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена. Для помощи Трамп предлагал связаться с Джулиани и генпрокурором США.

Джулиани отметил, что встречался с Ермаком не по своей инициативе, а «по запросу Госдепартамента».

По словам адвоката, Волкер связался с ним 19 июля, передав контакты Ермака. Через несколько дней Джулиани назначил украинцу встречу, после которой позвонил Волкеру и постпреду США при ЕС Гордону Сондлэнду. Джулиани, по его словам, «рассказал им, что узнал». 11 августа он подготовил отчет о встрече с Ермаком.

«Инструмент для решения задач США»: отставку Волкера назвали подтверждением правоты России Подробнее

Волкер покинул свой пост после публикации текста жалобы сотрудника американской разведки на разговор Трампа с Зеленским. В документе фигурировали имена Волкера и Сондлэнда. Сотрудник спецслужб заявил, что они встречались с Зеленским, чтобы передать ему и его команде указания по расследованию против Байдена-младшего.

Из-за телефонного разговора Трампа и Зеленским демократы в Конгрессе инициировали процесс импичмента президента США. Они считают, что Трамп использовал власть в личных целях для политической борьбы.