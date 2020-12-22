Волгоградскую область вернут на московское время 27 декабря

В Волгоградской области время опять будут определять по одному часовому поясу с Москвой. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Он исключил Волгоградскую область из третьей часовой зоны и отнес ее ко второй, где действует московское время.

Регион перешел на местное время, которое отличалось от столичного на один час, 28 октября 2018 года. Такое решение приняли местные жители на референдуме. Через два года — в день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ — среди населения провели опрос о переходе в один с московским часовой пояс. За высказались почти две трети жителей области — 65%, против оказались около 34% респондентов.

Изменения в итоге внесли в федеральный закон «Об исчислении времени». Они помогут увеличить эффективность использования утренних светлых часов. Новые нормы начнут действовать с 27 декабря. Они вступят в силу в 02:00. Переход ранее одобрили на заседании Совета Федерации.