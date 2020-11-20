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    20 ноября 2020, 15:49

    Волгоград перейдет на московское время

    Анастасия Калинина

    В правительстве поддержали проект закона о переводе Волгоградской области на московское время. Об этом сообщила Правительственная комиссия по законопроектной деятельности, передает ТАСС.

    «Законопроектом предлагается изменить состав территорий, образующих часовые зоны, путем исключения Волгоградской области из третьей часовой зоны (МСК+1, московское время плюс один час, UTC+4) и отнесения ее к второй часовой зоне (МСК, московское время, UTC+3)», — говорится в тексте отзыва комиссии.

    Сейчас между Волгоградом и Москвой разница во времени один час. Но благодаря законопроекту, увеличится эффективность использования утренних светлых часов — с 6:00 до 9:00, отметили в ведомстве. В результате правительство России поддерживало проект.

    Регион ранее уже жил по московскому времени. А в третий часовой пояс он перешел в 2018 году. Авторы законопроекта отметили, что многие жители жаловались на неудобство такого перевода и просили вернуть прежний часовой пояс. Правительство Волгоградской области провело опрос жителей и выяснило, что 65,74% опрошенных поддерживают переход на московское время и только 33,99% выступили против.