Волгоград перейдет на московское время

«Законопроектом предлагается изменить состав территорий, образующих часовые зоны, путем исключения Волгоградской области из третьей часовой зоны (МСК+1, московское время плюс один час, UTC+4) и отнесения ее к второй часовой зоне (МСК, московское время, UTC+3)», — говорится в тексте отзыва комиссии.

Сейчас между Волгоградом и Москвой разница во времени один час. Но благодаря законопроекту, увеличится эффективность использования утренних светлых часов — с 6:00 до 9:00, отметили в ведомстве. В результате правительство России поддерживало проект.

Регион ранее уже жил по московскому времени. А в третий часовой пояс он перешел в 2018 году. Авторы законопроекта отметили, что многие жители жаловались на неудобство такого перевода и просили вернуть прежний часовой пояс. Правительство Волгоградской области провело опрос жителей и выяснило, что 65,74% опрошенных поддерживают переход на московское время и только 33,99% выступили против.