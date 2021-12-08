Ушаков опроверг обсуждение Путиным и Байденом отправки российских войск на Украину

РФ и США не обсуждали возможность отправки российских войск на Украину. В ходе переговоров президентов Владимира Путина и Джо Байдена о таком «даже речи не было».

Помощник российского лидера Юрий Ушаков уточнил этот момент для журналистов после завершения телемоста. Его слова привел ТАСС.

«Об этом даже речь не шла, как отправлять войска на Украину, что это — какое-то вторжение или что? Даже речи не было об этом», — сказал Ушаков.

Утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию уже не раз звучали со стороны Запада и киевской власти. В Кремле подобную информацию назвали пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что РФ угрозы ни для кого не представляет.

Советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан заметил, что США не считают, будто бы Россия намерена вторгнуться на Украину.