02 апреля 2023, 14:41
«Вой нацистов». Депутат Госдумы — о желании Украины переименовать Севастополь
Депутат ГД Белик: Севастополь всегда будет носить свое историческое название
Севастополь всегда будет носить свое историческое название, а слова Украины о его переименовании — не более чем «вой нацистов». Об этом РИА «Новости» заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.
«[Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей] Данилов просто решил внести свою лепту в общий вой украинских нацистов, которые мечтают об этом давно. Севастополь стоял, стоит и будет стоять под своим историческим названием», — подчеркнул парламентарий.
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Он иронично заметил, что «объект № 6» — так Данилов предлагал переименовать Севастополь, — видимо, его собственный социальный статус — «шестерить где можно и перед кем нужно».
Белик подчеркнул, что из абсурдных высказываний Данилова уже можно составлять книгу, и задался вопросом, кто это: «дилетант или просто популист». Депутат также предположил, что фигура секретаря украинского Совета нацбезопасности и обороны «исчезнет» с окончанием спецоперации.
Госдума РФ
Севастополь
Украина
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