Власть 25 августа 2023, 15:11 Воины-добровольцы и бойцы теробороны присягнут перед флагом России Путин подписал указ о приведении к присяге добровольцев и бойцов теробороны РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому воины-добровольцы и участники территориальной обороны будут приносить присягу перед флагом России. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Речь идет о представителях добровольческих формирований, содействующих российской армии в выполнении ее задач и участвующих в спецоперации. Под действие указа попали работники центра специального назначения «Охрана» Запорожской области и другие аналогичные государственные предприятия.

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Присягу также должны будут принимать россияне, участвующие в территориальной обороне, говорится в указе главы государства.

Бойцам теробороны в Белгородской области, которые прошли необходимую психологическую и огневую подготовку, торжественно выдали оружие. В состав подразделений вошли восемь батальонов, в каждом из которых по 360 человек.