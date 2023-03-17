Власть 17 марта 2023, 20:33 Военным прокурором объединенной группировки войск назначили Алексея Найду Путин назначил Найду военным прокурором объединенной группировки войск РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора юстиции Алексея Найду военным прокурором объединенной группировки войск. Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

«Назначить на пятилетний срок генерал-майора юстиции Найду Алексея Васильевича военным прокурором Объединенной группировки войск (сил), освободив его от занимаемой должности», — отмечено в документе.

Реклама

До этого кандидатуру Найды российский лидер выдвинул на рассмотрение Совета Федерации. Также ее утвердил профильный комитет на пленарном заседании верхней палаты парламента РФ.

Реклама

Алексей Найда занимал разные посты в органах военной прокуратуры гарнизонного звена Восточного военного округа Тихоокеанского флота. С 2015 года он принял на себя обязанности первого заместителя военного прокурора Южного военного округа, с 2019 года — военного прокурора Черноморского флота.

Президент России Владимир Путин назначил новым исполняющим обязанности губернатора Смоленской области Василия Анохина. Экс-глава региона Алексей Островский покинул пост по собственному желанию.