17 марта 2023, 20:33
Военным прокурором объединенной группировки войск назначили Алексея Найду
Путин назначил Найду военным прокурором объединенной группировки войск
Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора юстиции Алексея Найду военным прокурором объединенной группировки войск. Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.
«Назначить на пятилетний срок генерал-майора юстиции Найду Алексея Васильевича военным прокурором Объединенной группировки войск (сил), освободив его от занимаемой должности», — отмечено в документе.
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До этого кандидатуру Найды российский лидер выдвинул на рассмотрение Совета Федерации. Также ее утвердил профильный комитет на пленарном заседании верхней палаты парламента РФ.
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Алексей Найда занимал разные посты в органах военной прокуратуры гарнизонного звена Восточного военного округа Тихоокеанского флота. С 2015 года он принял на себя обязанности первого заместителя военного прокурора Южного военного округа, с 2019 года — военного прокурора Черноморского флота.
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Россия
Владимир Путин
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