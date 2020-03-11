Военным и семьям погибших в Аргунском ущелье назначили ежемесячные выплаты

Участникам боевых действий в 2000 году в Аргунском ущелье будут выплачивать 65,6 тысячи ежемесячно. Компенсация положена и семьям героически погибших солдат.

Президент России Владимир Путин распорядился назначить выплаты военным. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступает в силу с 1 марта 2020 года.

Бой в Аргунском ущелье произошел 29 февраля — 1 марта 2000 года. Под командованием подполковника М. Н. Евтюхина гвардия вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских и арабских боевиков. Сражение продолжалось почти сутки. В результате боя погибли 84 десантника, почти вся 6-я рота 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й псковской дивизии ВДВ. Потери противника составили, по разным оценкам, от 370 до 700 человек.

Подвигом солдатов восхитились создатели спектакля «Воины духа». Они рассказали, почему важно помнить подвиг героев из 6-й роты псковских десантников.