Власть 20 декабря 2023, 12:19 Военный, врач и актер возглавят избирательный штаб Путина — СМИ «Коммерсант»: избирательный штаб Путина возглавят Жога, Лысенко и Машков РИА «Новости»

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Сопредседателями избирательного штаба Владимира Путина на выборах президента в 2024 году могут стать председатель парламента ДНР, командир батальона «Спарта» Артем Жога, главврач городской больницы № 52 Москвы Марьяна Лысенко и актер, худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков. Об этом сообщил «Коммерсант».

Все три кандидата вошли в инициативную группу по выдвижению действующего главы государства на новый срок и имеют отношение к партии «Единая Россия». Источник издания в аппарате президента сообщил, что сопредседателями избирательного штаба решили назначить публичных людей, представляющих разные группы общества.

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Глава фонда «Президентская политика» Михаил Виноградов предупредил, что сопредседатели штаба сыграют лишь представительскую роль. Они выступят в государственных медиа.

Марьяна Лысенко стала известной во время пандемии, за борьбу с распространением ковида она получила звание Героя Труда. На думских выборах 2021 года главврач горбольницы № 52 числилась второй в московском списке «Единой России», но отказалась от мандата.

Артем Жога вместе с сыном Владимиром в 2014 году вступил в батальон «Спарта», а в 2022 году возглавил его. Именно он на церемонии награждения 8 декабря просил Владимира Путина выдвинуть свою кандидатуру. Другой кандидат, известный актер Владимир Машков входил в комиссию по поправкам к Конституции России и выступал на многих мероприятиях правящей партии.

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года, сообщил RT. Владимир Путин подал документы в Центризбирком, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата.