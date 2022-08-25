Военный специалист объяснил переживания НАТО относительно Арктики

Военный эксперт Андрей Клинцевич обсудил с РИА ФАН слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что увеличение роли Арктики в политике России и Китая вызывает у военного блока серьезное беспокойство.

Клинцевич заметил, что страны-члены НАТО действительно волнуют технические характеристики российского вооружения, которое можно применить в непростых условиях Арктики.

«Действительно, мы их опережаем в этой части. Они только сейчас по этому поводу начали задумываться. Россия строила базы, которые работают там в круглосуточном режиме, круглогодично. У нас целая линейка вооружения, которая размещена на платформах, позволяющих в Арктике перемещаться и ракетным комплексам, и личному составу», — обратил внимание специалист.