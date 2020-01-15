Военный обозреватель прокомментировал слова Путина о готовности к диалогу с ядерными державами

«Президент специально подчеркнул, что мы сейчас по стратегическим ядерным вооружениям по некоторым направлениям вышли на передовые позиции в мире», — обратил внимание Мураховский.

Он напомнил, что это произошло впервые за всю историю развития стратегических ядерных сил. По его словам, раньше Россия догоняла Соединенные Штаты, сейчас же такое положение, что Москва создала систему, которая обеспечит гарантированное поражение противника в случае ядерной войны.