Военный обозреватель посчитал ловушкой передачу сирийского города Манбидж под контроль России
Военный обозреватель Александр Жилин обсудил с ИА Ura.ru сообщение американских СМИ о том, что Пентагон решил передать сирийский город Манбидж под контроль российским войскам.
По мнению специалиста, сдача Манбиджа является ловушкой со стороны Вашингтона, так как на этой территории возможны провокации со стороны боевиков. По словам Жилина, американские военные советники и инструктора продолжают консультировать террористов и снабжают их высокотехничным оружием. В частности, речь идет о беспилотниках, которые используются для атаки на российские базы.
«Таким образом, Пентагон создаст систему скрытых военных провокаций и против России, и против Турции, которая тоже завязнет в военной операции», — пояснил обозреватель.
Он добавил, что уходом из Сирии Штаты отвлекают внимание, чтобы сосредоточиться на военной операции против Ирана. Поэтому в Саудовскую Аравию и перебрасывается ударная авиация.