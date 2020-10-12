Военный эксперт высказался о возможном продлении СНВ-3

«Даже если будет подписан [СНВ-3], я не думаю, что это будет надолго. Они [США] просто заявят о выходе и все», — заметил специалист.

Он напомнил, что американские партнеры поступили так по ряду договоренностей, поскольку для них характерно не отвечать по обязательствам.

По его мнению, намерение Вашингтона продлить соглашение возникло из-за проблем военно-технического характера. Другой вариант — затягивание времени ради неких целей.

«Есть обстоятельство, которое мы не знаем, но которое влияет на это решение», — подытожил собеседник информагентства.