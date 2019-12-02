Военный эксперт высказался о сотрудничестве США с террористами в Сирии
Военного эксперта Сергея Простакова не удивило сотрудничество Соединенных Штатов с террористами в Сирии, с помощью которых они намеревались свергнуть правительство республики и поставить под свой контроль ближневосточный регион. Специалиста процитировало РИА ФАН.
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Простаков напомнил, что Вашингтон выбрал в Сирии своими посредниками не только «умеренные» вооруженные формирования, но и курдские подразделения, которые стали наиболее ценными для снабжения боевиков.
Однако ради своих сиюминутных интересов Штаты с готовностью сдают своих «союзников», поэтому сотрудничество с террористами и подчинение американцам ничего полезного курдам не принесло. По мнению эксперта, их положению стало намного хуже по сравнению с тем, каким оно было до войны.