Военный эксперт: у Москвы нет паники и страха от выхода США из Договора по открытому небу

По мнению Баранца, выход Штатов из ДОН — это не критично, поскольку по американскому направлению продолжает работать российская агентура. Также постоянно ведется космическая и военно-техническая разведка.

«Так что никакой паники или страха у Москвы от выхода Вашингтона из Договора по открытому небу нет», — подчеркнул специалист.

По его словам, этот документ символизирует собой некий жест прозрачности и открытости военных структур всех участников соглашения.