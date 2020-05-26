Военный эксперт: у Москвы нет паники и страха от выхода США из Договора по открытому небу
Военный эксперт Виктор Баранец обсудил с «Царьградом» решение Вашингтона выйти из Договора по открытому небу (ДОН).
По мнению Баранца, выход Штатов из ДОН — это не критично, поскольку по американскому направлению продолжает работать российская агентура. Также постоянно ведется космическая и военно-техническая разведка.
«Так что никакой паники или страха у Москвы от выхода Вашингтона из Договора по открытому небу нет», — подчеркнул специалист.
По его словам, этот документ символизирует собой некий жест прозрачности и открытости военных структур всех участников соглашения.