Военный эксперт: США заинтересованы в ограничении Китая в Тихом океане

По данным информагентства, это произошло над международными водами Тихого океана в 600 километрах к западу от острова Гуам. Там находится американская база, и, по словам Хатылева, применение лазера — это фактически испытание в боевых условиях.

Он напомнил, что в этом регионе периодически происходят конфликты, поскольку Штаты заинтересованы в том, чтобы Китай ограничил там свое судоходство.

«На сегодняшний день и у нас есть лазерное оружие, и оно стоит на вооружении, поэтому это не супер-новость о том, что оно имеется у американцев и других сторон», — обратил внимание эксперт.