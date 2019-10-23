Военный эксперт: США пытаются вскрыть систему противовоздушной обороны РФ

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.

Случившееся прокомментировал генерал-лейтенант, заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств — участников СНГ с июня 2003 года Айтеч Бижев. По его словам, такими действиями США пытаются узнать российские секреты обороны.

«Имитируя вот эти действия, Б-52, они вызывали нас на ответные действия, на включение дополнительных средств радиоэлектронного подавления, средств станций обнаружения, которые у нас в резерве, которые включатся по другим режимам работы. То есть они провоцируют дополнительное включение всего, что у нас имеется. И тем самым они начинают вскрывать нашу систему противовоздушной обороны», — объяснил Айтеч Бижев.

Также такие полеты необходимы, чтобы оказывать большую нагрузку на российские системы управления силами воздушно-космической обороны.