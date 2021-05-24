Военный эксперт: раздутый бюджет служит США плохую службу

Военный эксперт Виктор Литовкин заметил, что Соединенные Штаты нерационально используют свой бюджет. Специалиста процитировал RT.

«То, что у них раздутый бюджет — это, конечно, служит им очень плохую службу. У американцев около 700 баз по всему миру раскидано, а это требует больших денег на их обслуживание», — обратил внимание Литовкин.

По его мнению, оборонное ведомство США не всегда подходит качественно к выбору развития тех или иных видов вооружения. Он напомнил, что многие проекты Пентагона, показавшие свою неэффективность, либо отменяют, либо отправляют в архив или утиль.

Подобную политику эксперт назвал «беззастенчивым расходованием денег» и объяснил ее стремлением Штатов продемонстрировать, что они самые сильные и мощные.

«Россия при этом тратит деньги рационально и очень экономно», — добавил специалист.