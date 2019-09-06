  • Военный эксперт рассказал о возможном ударе США по Договору о космосе

    06 сентября 2019, 13:03

    Анастасия Карпеева

    Военный эксперт Дмитрий Родионов считает, что США готовы ударить по Договору о космосе. По его словам, Вашингтон крушит прежние системы международной безопасности. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Председатель комитета начальников штабов американской армии генерал Джозеф Данфорд выступил на неправительственном совете по международным отношениям. Он заявил, что РФ, КНДР, Китай и Иран входят в число противников Вашингтона. Поэтому американский генерал заявил, что существует угроза для коммерческих и военных интересов США, которые зависят от космоса и неразрывно связаны с ним.

    «В 1990-е годы, когда мы развернули значительные силы в космосе, мы исходили из того, что у нас не будет соперников в космосе», — заявил Данфорд.

    Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов прокомментировал заявление Джозефа Данфорда.

    «Что значит, они исходили из того, чтобы у них не будет соперников в космосе? Они себя считают какими-то избранными, а остальных — людьми второго сорта? Когда ты начинаешь какие-то фундаментальные научные исследования, ты всегда имеешь в виду, что ты не один этим занимаешься», — пояснил Дмитрий Родионов.

    Он также поинтересовался, о каких силах говорит представитель Пентагона. По словам эксперта, ни одна из стран еще не размещала в космосе оружие. Размещение и не запрещено, если речь не идет об оружии массового поражения.

    «Видя, с какой легкостью американцы идут на крушение прежней системы международной безопасности, можно не сомневаться, что завтра под удар попадет и Договор о космосе, так что ядерные бомбы у нас над головами и военные базы на луне уже скоро могут перестать быть фантастикой. Это очень серьезно и опасно», — отметил Родионов.

    Военный специалист предупредил, что при таких действиях США другие страны не станут сидеть сложа руки. По его словам, главную угрозу для США представляют их «безрассудство и желание быть первыми любой ценой, которое напрочь убивает даже инстинкт самосохранения».