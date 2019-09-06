Военный эксперт рассказал о возможном ударе США по Договору о космосе

Председатель комитета начальников штабов американской армии генерал Джозеф Данфорд выступил на неправительственном совете по международным отношениям. Он заявил, что РФ, КНДР, Китай и Иран входят в число противников Вашингтона. Поэтому американский генерал заявил, что существует угроза для коммерческих и военных интересов США, которые зависят от космоса и неразрывно связаны с ним.

«В 1990-е годы, когда мы развернули значительные силы в космосе, мы исходили из того, что у нас не будет соперников в космосе», — заявил Данфорд.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов прокомментировал заявление Джозефа Данфорда.

«Что значит, они исходили из того, чтобы у них не будет соперников в космосе? Они себя считают какими-то избранными, а остальных — людьми второго сорта? Когда ты начинаешь какие-то фундаментальные научные исследования, ты всегда имеешь в виду, что ты не один этим занимаешься», — пояснил Дмитрий Родионов.

Он также поинтересовался, о каких силах говорит представитель Пентагона. По словам эксперта, ни одна из стран еще не размещала в космосе оружие. Размещение и не запрещено, если речь не идет об оружии массового поражения.

«Видя, с какой легкостью американцы идут на крушение прежней системы международной безопасности, можно не сомневаться, что завтра под удар попадет и Договор о космосе, так что ядерные бомбы у нас над головами и военные базы на луне уже скоро могут перестать быть фантастикой. Это очень серьезно и опасно», — отметил Родионов.

Военный специалист предупредил, что при таких действиях США другие страны не станут сидеть сложа руки. По его словам, главную угрозу для США представляют их «безрассудство и желание быть первыми любой ценой, которое напрочь убивает даже инстинкт самосохранения».