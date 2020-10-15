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    15 октября 2020, 18:36

    Военный эксперт прокомментировал тайные учения ФРГ

    Артур Блянихов

    Военный эксперт Андрей Кошкин обсудил с ИА Ura.ru совместные учения Германии и Североатлантического Альянса по подготовке к атомной войне.

    «Евросоюз пытается создать волну санаций, поэтому акцентируется внимание на учениях с применением ядерных боеприпасов. Сейчас в Германии осваивают новую управляемую бомбу», — обратил внимание собеседник информагентства.

    Он выразил уверенность, что это была плановая подготовка, в которой задействовали совершенствование новых модификаций ядерного оружия.

    По мнению специалиста, таким образом ФРГ продемонстрировала свой ядерный потенциал, при том, что она не входит в так называемый ядерный клуб.