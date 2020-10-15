Военный эксперт прокомментировал тайные учения ФРГ

«Евросоюз пытается создать волну санаций, поэтому акцентируется внимание на учениях с применением ядерных боеприпасов. Сейчас в Германии осваивают новую управляемую бомбу», — обратил внимание собеседник информагентства.

Он выразил уверенность, что это была плановая подготовка, в которой задействовали совершенствование новых модификаций ядерного оружия.

По мнению специалиста, таким образом ФРГ продемонстрировала свой ядерный потенциал, при том, что она не входит в так называемый ядерный клуб.