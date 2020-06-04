    04 июня 2020, 21:01

    Военный эксперт прокомментировал основы ядерной политики России

    Артур Блянихов

    Экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев обсудил с «Вечерней Москвой» основы российской политики в области ядерного сдерживания, утвержденные главой государства Владимиром Путиным.

    Хатылев заметил, что принятый президентом документ говорит о том, что РФ будет применять оружие в том случае, если нарушение морских пространств, принадлежащих РФ, будет происходить и дальше.

    «Чтобы остановить подобное, мы публикуем: в ответ на ваши действия будут применяться следующие действия. Или же идет демонстрация силы с соблюдением всех международных договоренностей», — обратил внимание собеседник издания.

    По его словам, здесь нет двойных стандартов — что заявляется, то и делается.