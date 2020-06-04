Военный эксперт прокомментировал основы ядерной политики России

Хатылев заметил, что принятый президентом документ говорит о том, что РФ будет применять оружие в том случае, если нарушение морских пространств, принадлежащих РФ, будет происходить и дальше.

«Чтобы остановить подобное, мы публикуем: в ответ на ваши действия будут применяться следующие действия. Или же идет демонстрация силы с соблюдением всех международных договоренностей», — обратил внимание собеседник издания.

По его словам, здесь нет двойных стандартов — что заявляется, то и делается.