Голдстайн напомнил, что крымчане без кровопролития проголосовали за воссоединение с Россией на референдуме в 2014 году.

«Россияне фактически заплатили за Крым реками крови — как в Крымской войне, так и во время Второй мировой войны — исторического эпизода, который, возможно, действительно спас планету от нацизма», — приводит слова эксперта РИА ФАН.

Он заметил, что Европа устала от крымских санкций, так как они ударили по экономике некоторых стран ЕС. От ограничительных мер, по мнению специалиста, также страдает и Североатлантический Альянс, так как военный блок не сосредотачивается на реальных угрозах, таких как терроризм, а тратит силы на отражение пресловутой «российской агрессии».