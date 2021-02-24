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    24 февраля 2021, 19:50

    Военный эксперт: Пашинян высказался об «Искандерах» по политическим причинам

    Артур Блянихов

    Военный эксперт Константин Сивков обсудил с «Взглядом» заявление главы армянского правительства Никола Пашиняна о неработоспособности российских ракетных комплексов «Искандер».

    «Пашинян высказался об „Искандерах“ по политическим причинам, пытаясь оправдаться в глазах западных партнеров за свой провал», — заметил Сивков.

    «Утро.ру» отметило слова специалиста о том, что данных о применении российских комплексов в ходе нагорнокарабахского конфликта не поступало.