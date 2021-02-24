Военный эксперт: Пашинян высказался об «Искандерах» по политическим причинам

Военный эксперт Константин Сивков обсудил с «Взглядом» заявление главы армянского правительства Никола Пашиняна о неработоспособности российских ракетных комплексов «Искандер».

«Пашинян высказался об „Искандерах“ по политическим причинам, пытаясь оправдаться в глазах западных партнеров за свой провал», — заметил Сивков.

«Утро.ру» отметило слова специалиста о том, что данных о применении российских комплексов в ходе нагорнокарабахского конфликта не поступало.