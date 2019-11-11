Военный эксперт оценил ситуацию с Договором по открытому небу

Рябков рассказал, как Москва ответит на возможный выход США из Договора по открытому небу Подробнее

По мнению специалиста, Россия хочет сохранить хоть какие-то договоренности, которые касаются контроля над вооружениями. Жилин заметил, что «торпедирование» основных столпов безопасности со стороны американских партнеров приведет мир либо к возможности применения тактического ядерного оружия, либо к очередной гонке вооружений. К этому добавляются постоянные провокации на информационном поле. В этой ситуации, по словам эксперта, Россия демонстрирует благоразумие и спокойствие.

«И я хочу особо отметить то, что не могут понять в Восточной Европе: своими инициативами Россия заботится не только о своей безопасности, но и о безопасности стран Восточной Европы», — указал Жилин.

Он добавил, что Вашингтон «обрек» эти страны, разместив там под ударные комплексы против России под прикрытием народов эти государств.