  • Военный эксперт оценил ситуацию с Договором по открытому небу

    11 ноября 2019, 12:05

    Артур Блянихов

    Военный эксперт Александр Жилин обсудил с радио Sputnik слова замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о том, что Москва не намерена вслед за Вашингтоном выходить из Договора по открытому небу.

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    По мнению специалиста, Россия хочет сохранить хоть какие-то договоренности, которые касаются контроля над вооружениями. Жилин заметил, что «торпедирование» основных столпов безопасности со стороны американских партнеров приведет мир либо к возможности применения тактического ядерного оружия, либо к очередной гонке вооружений. К этому добавляются постоянные провокации на информационном поле. В этой ситуации, по словам эксперта, Россия демонстрирует благоразумие и спокойствие.

    «И я хочу особо отметить то, что не могут понять в Восточной Европе: своими инициативами Россия заботится не только о своей безопасности, но и о безопасности стран Восточной Европы», — указал Жилин.

    Он добавил, что Вашингтон «обрек» эти страны, разместив там под ударные комплексы против России под прикрытием народов эти государств.