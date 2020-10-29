Военный эксперт оценил планы США по размещению ракет в Европе

По словам специалиста, Штаты выходили из ДРСМД с единственной целью — создать против РФ контрсиловой потенциал, чтобы в будущем, опираясь на него, диктовать Москве свою волю с позиции ядерного превосходства.

«Трамп заявил, что он обеспечит ядерное превосходство над всеми странами мира для того, чтобы подавлять страны-ревизионисты и заставить их исполнять волю США», — напомнил собеседник издания.