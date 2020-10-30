Военный эксперт оценил перспективы сотрудничества Киева и Пекина в области космоса

«Но я бы не стал говорить, что там продаются какие-то критические для нас вещи. Они не могут быть критическими, потому что мы прекратили взаимодействие с Украиной еще задолго до 2014 года», — напомнил специалист.

По его мнению, сейчас Украина не может позволить каких-то серьезных проектов. Единственное, что ей остается — это демонстрация того, что она ко всему прочему военная держава. Отсюда и заявления о создании украинской ракеты легкого типа, чтобы улучшить имидж действующего лидера Владимира Зеленского.