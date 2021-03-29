Военный эксперт отреагировал на концентрацию ВСУ у Донбасса

Главред издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков прокомментировал концентрацию украинских войск на приграничных территориях донбасских республик. Специалиста процитировало ИА Nation News.

«Они ждут того момента, когда будут говорить: „Да ничего не будет! Зеленский не отважится. Украине не выгодна эта война. Войны не будет — все это провокация“. В ЛНР и ДНР поутихнут мобмероприятия, добровольцы уедут… И вот тогда…», — предположил Леонков.

По его словам, со стороны Украины все идет по плану. А у западных партнеров Киева на южном фланге НАТО стартуют учения, которые пройдут с марта по июнь.

«Чем не временной отрезок для того, чтобы начать? ВСУ в атаку, а НАТО поддержит — информационно, даст преимущество в оценках обстановки, в целеуказании», — добавил эксперт.