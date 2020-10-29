Военный эксперт отреагировал на готовность Штатов разместить ракеты в Европе

По словам специалиста, в данном случае американские партнеры разговаривают на непонятном и мутном языке, запудрив человечеству мозги своей недосказанностью.

«Мне кажется, в данном случае цена этому заявлению — абсолютный ноль, потому что пока Москва не дождется внятных объяснений смысла заявления, все разговоры могут строиться только на версиях», — добавил собеседник издания.