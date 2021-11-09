Военный эксперт отреагировал на активность Штатов в Черном море

Военный эксперт Алексей Леонков обсудил с RT активность Соединенных Штатов в акватории Черного моря.

Леонков заметил, что эсминец США Porter является частным гостем в портах Грузии и Украины. Таким образом он демонстрирует единство НАТО с государствами, которые якобы пострадали от «агрессивной» политики России. Специалист допустил, что провокации продолжатся как в воздушном, так и в водном пространстве.

«Я думаю, не только в акватории Черного моря, но и в акватории Балтийского и Баренцева морей, а также на наших восточных рубежах», — добавил эксперт.