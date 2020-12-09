Военный эксперт отметил готовность ВСУ атаковать Донбасс

Леонков объяснил, что на Украине все находится под управлением Госдепа США, поэтому именно Штаты будут решать вопрос с донбасскими республиками.

«Недавно на территорию Украины прибыл политический десант (15 человек) от Джо Байдена для решения вопросов. Состав делегации неизвестен, но их приезд совпал с концентрацией сил и средств ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе», — заметил специалист.

Он напомнил о недавних словах бывшего британского премьера Тони Блэра о том, что Киев должен беспрекословно прислушиваться к задачам, которые поставили перед ним американские партнеры.

«Получается, что если поступит команда из Вашингтона о начале наступления на Донбасс, то ВСУ пойдут. А главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что Киев готов выполнить этот приказ», — добавил собеседник информагентства.