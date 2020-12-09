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    09 декабря 2020, 22:18

    Военный эксперт отметил готовность ВСУ атаковать Донбасс

    Артур Блянихов

    Главред издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков выразил уверенность, что вооруженные силы Украины готовы разрешить кризис на востоке страны военным путем. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Леонков объяснил, что на Украине все находится под управлением Госдепа США, поэтому именно Штаты будут решать вопрос с донбасскими республиками.

    «Недавно на территорию Украины прибыл политический десант (15 человек) от Джо Байдена для решения вопросов. Состав делегации неизвестен, но их приезд совпал с концентрацией сил и средств ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе», — заметил специалист.

    Он напомнил о недавних словах бывшего британского премьера Тони Блэра о том, что Киев должен беспрекословно прислушиваться к задачам, которые поставили перед ним американские партнеры.

    «Получается, что если поступит команда из Вашингтона о начале наступления на Донбасс, то ВСУ пойдут. А главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак сообщил, что Киев готов выполнить этот приказ», — добавил собеседник информагентства.