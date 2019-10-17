Военный эксперт объяснил, почему США уничтожили собственный склад боеприпасов в Сирии

Американцы разбомбили в Сирии собственный склад боеприпасов Подробнее

По мнению Жилина, Штаты стараются быстро переформатировать ситуацию, чтобы спровоцировать «бойню чужими руками» и столкнуть лбами всех участников конфликта. При этом они останутся в стороне и будут наблюдать за происходящим, отстаивая свои интересы и «подбрасывая поленья в огонь войны».

Исходя из этого, специалист выразил уверенность, что Вашингтон не стремится к политическому урегулированию конфликта.

«То, что они взорвали склад боеприпасов, говорит о том, что торопились, нужно было сматываться», — заметил эксперт.

По его словам, американцы уничтожили склад, чтобы боеприпасы не достались тем силам, которые могли бы их использовать против ИГ*.

* «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.