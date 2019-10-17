  • Военный эксперт объяснил, почему США уничтожили собственный склад боеприпасов в Сирии

    17 октября 2019, 11:27

    Артур Блянихов

    Военный эксперт Александр Жилин обсудил с радио Sputnik сообщение о том, что военная коалиция США уничтожила в Сирии собственный склад боеприпасов.

    Американцы разбомбили в Сирии собственный склад боеприпасов

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    По мнению Жилина, Штаты стараются быстро переформатировать ситуацию, чтобы спровоцировать «бойню чужими руками» и столкнуть лбами всех участников конфликта. При этом они останутся в стороне и будут наблюдать за происходящим, отстаивая свои интересы и «подбрасывая поленья в огонь войны».

    Исходя из этого, специалист выразил уверенность, что Вашингтон не стремится к политическому урегулированию конфликта.

    «То, что они взорвали склад боеприпасов, говорит о том, что торопились, нужно было сматываться», — заметил эксперт.

    По его словам, американцы уничтожили склад, чтобы боеприпасы не достались тем силам, которые могли бы их использовать против ИГ*.

    * «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.