Военный эксперт объяснил, кто победит в случае войны США с РФ

По данным информагентства, в материале речь идет о 12 тысячах танков, которые есть у Вооруженных сил России. Это на шесть тысяч больше, чем у армии США.

Александров заметил, что журналисты не учли те боевые машины, которые есть на складах у оборонного ведомства России. По его словам, у Вашингтона очень мало систем ПВО и артиллерии.

Единственное преимущество американцев — в авиации, в то время как Москва лидирует по таким вооружениям, как системы залпового огня и ракеты меньшей и средней дальности.

«Между Россией и США может возникнуть недопонимание. Если мы начнем освободительную миссию на Украине, — поддержим создание Новороссии — то НАТО может перебросить войска в Прибалтику, чтобы нас запугать. Тогда мы посчитаем, что готовится нападение на Россию и введем войска в Прибалтику. Начнется эскалация конфликта, которая приведет к крупномасштабной войне. С учетом нашего преимущества мы ее выиграем», — подытожил собеседник информагентства.