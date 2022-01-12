Военный эксперт назвал невозможным вступление РФ в НАТО

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков счел абсолютно невозможным вступление России в состав Североатлантического Альянса. Об этом написало ИА НСН.

Сивков напомнил, что военный блок создавался против России, и сегодня НАТО является инструментом против РФ. По его словам, чтобы вступить в состав Североатлантического Альянса, Россия должна перестать быть Россией и встать под протекторат США в качестве главного тарана против КНР.

«Россия может вступить в НАТО только в виде побежденной и разгромленной страны, так что это невозможно в принципе», — обозначил Сивков.