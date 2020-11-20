Военный эксперт исключил вступление Швеции в НАТО
Военный эксперт Владимир Винокуров обсудил с «ПолитЭкспертом» шансы Швеции вступить в Североатлантический Альянс.
По мнению специалиста, рост сотрудничества Стокгольма с НАТО объясняется попыткой убедить население Швеции в том, что Россия представляет для страны экзистенциональную угрозу.
Винокуров заметил, что неприязнь шведского руководства к Москве иногда переходит рамки благоприятных отношений. При этом предпринимаются попытки приблизить страну к вступлению в военный блок.
«Но я думаю, что такого решения не может быть принято», — предположил собеседник издания.