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    20 ноября 2020, 14:00

    Военный эксперт исключил вступление Швеции в НАТО

    Артур Блянихов

    Военный эксперт Владимир Винокуров обсудил с «ПолитЭкспертом» шансы Швеции вступить в Североатлантический Альянс.

    По мнению специалиста, рост сотрудничества Стокгольма с НАТО объясняется попыткой убедить население Швеции в том, что Россия представляет для страны экзистенциональную угрозу.

    Винокуров заметил, что неприязнь шведского руководства к Москве иногда переходит рамки благоприятных отношений. При этом предпринимаются попытки приблизить страну к вступлению в военный блок.

    «Но я думаю, что такого решения не может быть принято», — предположил собеседник издания.