Военный эксперт исключил вступление Швеции в НАТО

По мнению специалиста, рост сотрудничества Стокгольма с НАТО объясняется попыткой убедить население Швеции в том, что Россия представляет для страны экзистенциональную угрозу.

Винокуров заметил, что неприязнь шведского руководства к Москве иногда переходит рамки благоприятных отношений. При этом предпринимаются попытки приблизить страну к вступлению в военный блок.

«Но я думаю, что такого решения не может быть принято», — предположил собеседник издания.