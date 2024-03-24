Власть 24 марта 2024, 21:20 Военный аналитик призвал создать структуру для ликвидации террористов за рубежом Коротченко: пришло время создать структуру для ликвидации террористов за рубежом РИА «Новости»

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Теракт в Crocus City Hall говорит, что пришло время создать специальную структуру, которая бы занималась ликвидацией террористов за рубежом. Об этом РИА «Новости» заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Учитывая, что обозначен украинский след, могут быть установлены те, кто планировал это преступление, в том числе не только на Украине, но и в других зарубежных странах, встает вопрос о целесообразности создания в России подразделения, аналогичного 4-му управлению НКВД СССР», — заявил Коротченко.

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Аналитик напомнил, что данная силовая структура занималась ликвидацией террористов и диверсантов за рубежом. Коротченко заявил, что лица, виновные в массовой гибели мирных граждан, подлежат ликвидации как террористы.

Пострадавшим при теракте в Красногорске начали выплачивать компенсации. Речь идет о выплате единовременной материальной помощи.