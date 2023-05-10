10 мая 2023, 17:11
Военные сборы для пребывающих в запасе начались в России
Президент Путин подписал указ о военных сборах для пребывающих в запасе россиян
Находящихся в запасе начнут призывать на военные сборы. Указ об их проведении подписал президент страны Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
«Призвать пребывающих в запасе граждан Российской Федерации для прохождения военных сборов в вооруженных силах, органах Федеральной службы безопасности, органах государственной охраны и войсках национальной гвардии», — говорится в тексте документа.
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Призыв пребывающих в запасе граждан на военные сборы является ежегодным плановым мероприятием, необходимым для совершенствования боевой выучки.
Указ о призыве на сборы подписывает президент страны. Министерство обороны на основании указа главы государства готовит соответствующую директиву, которая поступает в военкоматы субъектов России.
После этого начнется отправление повесток гражданам, находящимся в запасе.
Владимир Путин
Армия
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