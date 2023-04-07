Власть 07 апреля 2023, 16:13 Военные пенсионеры из новых регионов получат поддержку по российским нормам с 1 июля — Мишустин Военные пенсионеры из новых регионов получат поддержку по российским нормам с 1 июля РИА «Новости»

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Жители республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, проходившие военную или приравненную к ней службу, с 1 июля 2023 года начнут получать поддержку по российским нормам, сообщили в пресс-службе правительства. Там отметили, что власти продолжают работу по интеграции новых регионов в правовое поле РФ по поручению президента Владимира Путина.

Члены правительства обсуждали законопроект, который предусматривает установление особого порядка пенсионного обеспечения проходивших военную службу жителей новых регионов, а также членов их семей. Для получения выплат по российским нормативам необходимо написать заявление.

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«Речь идет о бывших военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов, прокуратуры, таможенных и других структур», — уточнил председатель правительства Михаил Мишустин.

Он поручил профильным ведомствам организовать все процессы «удобно для людей». Данному вопросу он попросил уделить особое внимание.

С 1 марта в новых регионах началось назначение социальных выплат. За получением консультаций необходимо обращаться в отделения Социального фонда России.