Военные пенсии в России вырастут на 10%

Военные пенсионеры получат перерасчет пенсий с 1 июня. Сумму проиндексируют на 10%. Соответствующие поправки в законодательство приняли депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях.

«С 1 июня до 1 октября 2022 года установить ежемесячную доплату к пенсиям, назначенным в соответствии с законом „О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел…“, в размере 19,5% от назначенной пенсии, с 1 октября 2022 года для лиц, являющихся участниками Великой Отечественной войны, и членов их семей — 15,5%», — указано в документе.

Кроме того, боевые выплаты, положенные участникам спецоперации на Украине, предложили защитить от списания по кредитным обязательствам.

Помимо этого, раненым бойцам, которых признали годными или ограниченно годными к дальнейшей военной службе, предложили давать право занимать на ней специальные должности. На данный момент таких военнослужащих положено увольнять в запас.

«Это очень важно, ведь эти ребята имеют хороший — качественный и существенный — боевой опыт, который они могли бы передавать своим молодым товарищам», — процитировала пресс-служба парламента председателя Комитета по обороне Андрея Картаполова.

Если же военнослужащие со статусом ветерана боевых действий, отмеченные правительственными наградами, все-таки будут отправлены в запас по состоянию здоровья, они получат единовременное денежное пособие. Право уволиться останется за ними на весь период дальнейшей военной службы.