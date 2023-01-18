Власть 18 января 2023, 12:29 Военной инфраструктуры, угрожающей России, не должно быть на Украине — Лавров Лавров: на Украине не должно быть военной инфраструктуры, угрожающей России РИА «Новости»

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Военная инфраструктура, которая представляет угрозу для России, не должна существовать на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе большой пресс-конференции, посвященной итогам работы дипломатии России в минувшем году.

Он подчеркнул, что Россию, как и любую другую страну, не может не волновать ее ближайшее окружение.

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«На Украине, как и на любой другой территории, граничащей с РФ, само собой, не должно быть инфраструктуры, военной инфраструктуры, которая представляет прямую угрозу нашей стране», — сказал министр.

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Глава МИД указал на то, что на Украине не должно быть дискриминации, гонений против соотечественников, которые хотят сохранить свой язык, свою культуру и традиции. Он обратил внимание, что в конституции этой страны указаны такие права. И этот документ, как предполагается, должен гарантировать свободное развитие, использование и защиту национальных меньшинств Украины.

«Там русский специально выделен, и эта конституция сохраняет свою силу», — напомнил Лавров.