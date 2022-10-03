Военного комиссара Хабаровского края отстранили от должности | 360°

Власть 03 октября 2022, 08:07 Поделиться Telegram

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Viber Военного комиссара Хабаровского края отстранили от должности Глава Хабаровского края Дегтярев заявил об отстранении военкома Лайко от должности

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Военного комиссара Хабаровского края Юрия Лайко отстранили от должности. Такое заявление в своем Telegram-канале сделал глава региона Михаил Дегтярев.

«Военный комиссар Хабаровского края Юрий Лайко отстранен от занимаемой должности. Это никак не повлияет на выполнение задач, которые поставил президент. Работаем вместе с Министерством обороны, с промышленностью, с организациями, со всеми заинтересованными органами», — сказал он.

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Губернатор отметил, что за десять дней получили повестки и прибыли в военкомат несколько тысяч хабаровчан. Из них порядка половины вернули домой как не соответствующих критериям отбора для поступления на военную службу по контракту.

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Президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Военнообязанных россиян с востребованной учетно-воинской специальностью и боевым опытом привлекут для выполнения поставленных задач в зоне проведения специальной операции.

Ранее портал «Объясняем.рф» рассказал об условиях кредитных каникул для мобилизованных россиян и членов их семей.

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