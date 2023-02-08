Власть 08 февраля 2023, 01:55 Военно-биологическую деятельность США у границ России назвали потенциальной угрозой МИД РФ: Россия рассматривает как угрозу военно-биологическую деятельность США у границ РИА «Новости»

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Россия считает потенциальной угрозой национальной безопасности военно-биологическую деятельность Соединенных Штатов и их союзников вблизи своих границ. Так прокомментировала информацию о переносе американских биолабораторий с Украины в Польшу и Прибалтику официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее ответ опубликован на официальном сайте министерства.

«РФрассматривает осуществляемую вблизи наших границ военно-биологическую деятельность США и их союзников как потенциальную угрозу национальной безопасности», — отметила Захарова.

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Она подчеркнула, что Кремль не раз заявлял о серьезных рисках из-за появления лабораторий у границ России. Речь идет о лабораториях, деятельности которых содействуют военное ведомство США, аффилированные с ним организаций, а также союзники Вашингтона.

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США перевели военно-биологическое оборудование с территории Украины на химические и фармакологические предприятия Польши и прибалтийских государств, об этом стало известно в конце января. Штаты свернули военно-биологическую деятельность на Украине.