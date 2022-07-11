Военная служба в ДНР и ЛНР не станет для беженцев препятствием к упрощенному получению гражданства РФ

Военная служба и служба в правоохранительных органах ДНР и ЛНР не будет для беженцев из этих республик препятствием для упрощенного получения гражданства Российской Федерации. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Основанием для отклонения заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации, поданных лицами, состоящими на военной службе, на службе в органах безопасности либо в правоохранительных органах Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики, не может являться пребывание таких лиц на военной службе», — сказано в документе.

Кроме того, упрощенный порядок получения гражданства России распространяется на жителей всей территории Украины. До этого получить российский паспорт по упрощенной схеме могли только граждане ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Иностранцы могут обратиться с заявлениями о получении российского гражданства без соблюдения таких условий, как проживание в стране в течение как минимум пяти лет, наличие источника средств к существованию и проверка знаний русского языка.

Для жителей ЛНР и ДНР упрощенная съема получения паспорта Российской Федерации действовала с 2019 года, указ обновили после признания независимости республик. Для жителей Запорожской и Херсонской областей упрощенный порядок ввели в мае 2022 года.