Власть 07 апреля 2023, 21:15 Военная прокуратура потребовала заблокировать Reddit Военная прокуратура во Владимирской области попросила суд заблокировать форум Reddit Freepik

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Военная прокуратура ЗВО Владимирского гарнизона обратилась в суд с требованием ограничить доступ к американскому форуму Reddit. Иск рассмотрят 11 мая, сообщил ТАСС.

Ответчиком выступит Управление Роскомнадзора по региону.

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По мнению представителей прокуратуры, на сайте размещается информация, запрещенная к распространению на территории России.

В середине января та же военная прокуратура просила суд заблокировать сайты ООН и турецкое информагентство Anadolu, но позднее отозвала иск. А осенью прошлого года с таким же требованием прокуратура обратилась в суд по поводу еще нескольких сайтов. Суд удовлетворил иск, и Роскомнадзор заблокировал доступ к ресурсам.

Ранее стало известно, что жителя Люберец обвинили в трансляции запрещенной в России радиостанции. Он сознался, что установил на крыше пятиэтажки антенну и передавал сигнал через ретранслятор из своей квартиры. Он также сказал, что якобы не знал о запрете на вещание этой радиостанций.