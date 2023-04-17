Власть 17 апреля 2023, 19:08 Военком рассказал, при каких условиях возможна тестовая рассылка повесток через «Госуслуги» Военком Локтев: онлайн-рассылка повесток возможна после постановления правительства России РИА «Новости»

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Тестовая рассылка повесток через портал госуслуг станет возможной только после принятия постановления правительства России, заявил ТАСС военком Москвы Максим Локтев. Так он прокомментировал новость о планах направлять документы при помощи интернета.

«Тестирование сервиса цифровых повесток начнется только после принятия соответствующего постановления правительства РФ», — подчеркнул столичный военком.

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В пресс-службе Минцифры рассказали, что сейчас нет оснований для рассылки повесток через «Госуслуги». Сотрудники министерства напомнили, что в недавно принятом законе не сказано, что документы необходимо направлять через этот сервис. Способы оповещения о необходимости прибыть в военкоматы установят отдельным актом правительства — его еще не принимали.

Минцифры уточнило, что закон предусматривает использование портала госуслуг для рассылки уведомлений о постановке на воинский учет, введении или снятии ограничительных мер, а также для обеспечения доступа к данным в реестре повесток. Этот перечень также еще не создали, напомнили в министерстве.

Ранее Максим Локтев рассказал, что тестовую рассылку через «Госуслуги» начнут во время кампании по весеннему призыву. Военком Москвы добавил, что отправлять оповещения будут и при помощи СМС-сообщений.