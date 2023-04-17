17 апреля 2023, 19:08
Военком рассказал, при каких условиях возможна тестовая рассылка повесток через «Госуслуги»
Военком Локтев: онлайн-рассылка повесток возможна после постановления правительства России
Тестовая рассылка повесток через портал госуслуг станет возможной только после принятия постановления правительства России, заявил ТАСС военком Москвы Максим Локтев. Так он прокомментировал новость о планах направлять документы при помощи интернета.
«Тестирование сервиса цифровых повесток начнется только после принятия соответствующего постановления правительства РФ», — подчеркнул столичный военком.
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В пресс-службе Минцифры рассказали, что сейчас нет оснований для рассылки повесток через «Госуслуги». Сотрудники министерства напомнили, что в недавно принятом законе не сказано, что документы необходимо направлять через этот сервис. Способы оповещения о необходимости прибыть в военкоматы установят отдельным актом правительства — его еще не принимали.
Минцифры уточнило, что закон предусматривает использование портала госуслуг для рассылки уведомлений о постановке на воинский учет, введении или снятии ограничительных мер, а также для обеспечения доступа к данным в реестре повесток. Этот перечень также еще не создали, напомнили в министерстве.
Ранее Максим Локтев рассказал, что тестовую рассылку через «Госуслуги» начнут во время кампании по весеннему призыву. Военком Москвы добавил, что отправлять оповещения будут и при помощи СМС-сообщений.
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