Власть 27 декабря 2022, 23:44 Водка, бренди и коньяк в России подорожают с 2023 года Минфин утвердил повышение цены на водку, бренди и коньяк с 1 января 2023 года Ibrahim Boran / Unsplash

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В России с 1 января повысится розничная цена на водку, коньяк и бренди. Текст приказа Минфина опубликовали на официальном портале правовой информации.

Со следующего года минимальная розничная цена бутылки водки объемом 0,5 литра составит 281 рубль (против нынешних 261), стоимость коньяка — 517 рублей (480) и бренди — 375 рублей (сейчас 348). В Минфине добавили, что изменятся минимальные отпускные и оптовые цены на крепкий алкоголь.

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Приказ будет действовать до конца 2026 года. Минфин устанавливает минимальные цены на водку с 2009 года. Это делают для борьбы с незаконным производством спиртного.

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Полицейские в Якутии изъяли у 62-летнего местного предпринимателя более тысячи бутылок водки, а также еще 2957 бутылок спиртосодержащей продукции. В пресс-службе республиканского МВД уточнили, что стоимость спиртного составила более миллиона рублей. Мужчину отправили под подписку о невыезде, правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хранении продукции без маркировки.

Министерство определило, что с 1 января вырастут цены на игристые вина. Бутылку объемом 0,75 литра в следующем году можно будет купить от 239 рублей.