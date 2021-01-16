В некоторых российских регионах будет проведен эксперимент по внедрению мобильного приложения с QR-кодом вместо водительских удостоверений. Ранее президента России Владимира Путина просили поддержать инициативу по замене наиболее часто используемых документов «цифровыми двойниками».

О подготовке к проведению эксперимента сообщил на Гайдаровском форуме замглавы Минцифры Олег Качанов.

«У нас уже есть определенный план, мы его с коллегами из МВД проработали, согласовали, и в формате эксперимента хотели бы запустить в 2021 году на территории выделенных субъектов, самых цифровых, которые в первой четверке», — приводит его слова ТАСС.

По мнению Качанова, водителям гораздо удобнее будет пользоваться мобильным приложением, нежели носить документы с собой.

«Инспектор соответствующим считывающим устройством смог бы считать QR-код и получить информацию. Если забыл дома права, сидишь [в машине] не трясешься, ведь телефон-то всегда с собой, его точно не забудешь», — пояснил Качанов.

С 1 апреля 2021 года вступят в силу изменения в практической части на получение водительского удостоверения в Госавтоинспекции.