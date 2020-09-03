Водители обеспокоились из-за закона об отмене транспортного налога

Соответствующий документ разработали Андрей Барышев и группа законодателей с участием представителей ЛДПР Ярослава Нилова и Бориса Пайкина.

Они уточнили, что сейчас автомобилистам приходится два раз платить налоги: акцизы на бензин и транспортный.

«Полная замена транспортного налога доходами от продажи топлива (акцизом) приведет к более справедливому распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием дорожной инфраструктуры в стране», — пишет Барышев.

Уточняется, что попытки отмены налога уже были в 2016 году, из-за этого выросли акцизы на топливо. Автомобилисты опасаются, что в этот раз произойдет то же самое.

Ранее стало известно, что Министерство финансов РФ считает, что отменять транспортный налог нецелесообразно. Он является существенным для формирования региональных бюджетов.

По мнению Минфина, его отмена снизит поступления в региональных бюджетах, которые направляются на формирование дорожных фондов. А это, в свою очередь, потребует соответствующей компенсации из федерального бюджета.